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Bursa'da 20 Kişi Dönerden Zehirlendi

Bursa'da 20 Kişi Dönerden Zehirlendi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tavuk döner yedikten sonra bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 20 kişiye gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Restoranın satışları durduruldu ve inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 20 kişi, yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bulantı ve ishal şikayetiyle 20 kişi, Yenişehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin, İznik Caddesi'nde bir restorandan tavuk döner yediklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Görevlilerce restoranın satışları durdurulurken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
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