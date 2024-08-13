Bursa'da 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Yeni Sölöz Mahallesi'nde, Bayram Kıyar (70) ile eşi Sadegül Kıyar'ın (65) yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.