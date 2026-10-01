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Bursa'da 150 aday itfaiyeci, üç aylık mesleki eğitimini tamamladı

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Bursa'da 150 aday itfaiyeci, üç aylık mesleki eğitimini tamamladı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak 150 aday personel, üç aylık mesleki eğitimi başarıyla tamamladı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye personel sayısının 902'den bin 52'ye çıktığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak aday personel için İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak 150 aday personel, üç aylık mesleki eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan itfaiyeciler için düzenlenen tören, Türk bayrağı ve kurum bayraklarıyla gerçekleştirilen iniş gösterisiyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye teşkilatının yangınların yanı sıra çeşitli felaket ve doğal afetlerde de canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getirdiğini bildirdi.

İtfaiye personelinin, insanlar ve hayvanları tehlikelerden kurtarmak için kendilerini siper ettiğini ifade eden Biba, şunları kaydetti:

"İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde göreve başlayacak olan 150 gözü kara personelimiz mesleki eğitimlerini başarıyla bitirdi. Halihazırda toplam 902 olan personel sayımız, bugünden itibaren bin 52 oldu. Bir yandan sizlerin mutluluğunu paylaşırken diğer yandan da itfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 150 evladımızın her birinin görevini layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yoktur. Rabbim sizleri korusun ve görevlerinizde muvaffak eylesin."

Daha sonra Biba, kursu dereceyle bitiren aday personele madalyalarını takdim etti.

Aday personel, itfaiyecilik mesleğinin temel değerlerine, görev ve sorumluluklarına bağlılıklarını ifade etmek amacıyla hep birlikte mesleki görev ve sorumluluk sözü verdi.

Ardından itfaiyeci duası gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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