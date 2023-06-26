Bugüne kadar 250 milyon liradan fazla sosyal destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 30 bin çocuğa 1000 liralık bayram giysi çeki dağıttı. Yardım çekleri ile çarşıdaki küçük ve orta büyüklükteki esnaftan alışveriş yapılabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 bin çocuğa bin liralık bayram çeki

Bugüne kadar 250 milyon liradan fazla sosyal destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 30 bin çocuğa 1000 liralık bayram giysi çeki dağıttı

Yardım çekleri ile çarşıdaki küçük ve orta büyüklükteki esnaftan alışveriş yapılabiliyor

BURSA - Bursa'da pandemi döneminde başlayan yardım çeki uygulaması, eğitim ve ramazan çeklerinin ardından Kurban Bayramı giysi yardım çekleri ile devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde 30 bin ihtiyaç sahibi çocuğa 1000'er liralık yardım çeki dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hem küçük esnafa hem de çocuklara çifte bayram yaşattı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'daki esnafı ziyaret edip bayramlarını kutlayan Başkan Alinur Aktaş, "Kimseyi incitmeden yüzleri güldürüyoruz. Hem esnafımız hem de çocuklarımız bayram ediyor. Bu bayram 30 bin çocuğumuzu sevindirdik" dedi. Bayram ve eğitim destek çeklerinin bugüne kadar 250 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

Bursa'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine çeşitli destekler sağladı. Bu zaman zarfında 250 milyon TL'yi aşan destek paketlerini devreye alan Büyükşehir Belediyesi, hem esnafa katkı sağlıyor hem de vatandaşların incinmeden alışveriş yapmasına imkan tanıyor.

Uzunçarşı ve Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret eden, onlarla ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Alinur Aktaş, "Sosyal destek çeklerini bayramlarda, eğitim döneminde ve ramazan aylarında devreye alıyoruz. Bakkal Amca projesini hayata geçirmiştik. Sosyal destek çeklerini mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenleyip küçük esnafa destek olmuştuk. Bu bayram da esnaf odası ile işbirliği yaparak çarşıdaki ve küçük esnafımızdan 30 bin çocuğumuza 1000'er liralık bayram giysi hediye çekini dağıttık. 2021 yılında 15 bin evladımıza, 2022 yılında 25 bin evladımıza kurban giysi destek çeki vermiştik. Bu yıl da 30 bin evladımıza çocuk başı 1000 TL giysi çeki verdik. Yavrularımız Kurban Bayramı'nda yeni elbiselerini giyecek, yüzleri gülecek. Bir çocuğumuzu fazladan mutlu edebildiysek bizlere ne mutlu. Türkiye'mizin yarınları olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu proje sayesinde küçük ve orta boy esnafımızı da düşünüyoruz "dedi.

Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'daki esnaflar da sıkıntılı zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek projelerinin küçük esnafa can suyu olduğunu belirterek Başkan Alinur Aktaş'a teşekkürlerini ilettiler.