Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Tırı Mudanya'da Lezzetleri Tanıttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Tırı, Mudanya'da düzenlenen etkinlikte Mudanya'nın lezzetlerini tanıttı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursalı şefler, "Girit Usulü Etli Enginar" yemeği yaparak katılımcılara sundu.

Dalgıç, açıklamasında Bursa ve Mudanya'nın gastronomi turizmi ile tanıtımının önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Özdal ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Elmas'ın katılımıyla "Tarihsel ve Felsefi Bağlamda Barış" konulu bir söyleşi ve Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirildi.