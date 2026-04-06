Haberler

Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla başlatılan süreçte tutuklama kararı gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte belediye yönetimi geçici olarak el değiştirdi. Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçilene kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirildiğini açıkladı.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, usulsüzlük ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • İçişleri Bakanlığı kararıyla Bozbey'in yerine Vali Yardımcısı Hulusi Doğan geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
  • Belediye meclisi başkan vekilini seçene kadar belediye iş ve işlemleri Hulusi Doğan tarafından yürütülecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında yürütülen “usulsüzlük” ve “rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde geçici bir değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Bozbey’in yerine, süreç tamamlanana kadar geçici görevlendirme yapıldı.

VALİ YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLDİ 

31 Mart’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 4 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bozbey’in görevden uzaklaştırılması sonrası, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Hulusi Doğan

VEKİL SEÇİLENE KADAR 

Erol Ayyıldız imzasıyla yayımlanan görevlendirme yazısında, İçişleri Bakanlığı’nın 4 Nisan 2026 tarihli onayıyla Bozbey’in görevden uzaklaştırıldığı belirtilirken, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince belediye başkan vekili seçilinceye kadar belediye iş ve işlemlerinin Hulusi Doğan tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Süreç kapsamında belediye meclisinin ilerleyen günlerde toplanarak başkan vekilini seçmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nilüfer ilçesindeki iddiaların soruşturması kapsamında; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

5 gündür gözaltında bulunan Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 30 şüpheli tutuklanmıştı.

Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

