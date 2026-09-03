Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Karacabey'de Yatırımları İnceledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden altyapı ve ulaşım yatırımlarını yerinde inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba, belediye bürokratlarıyla gerçekleştirdiği program kapsamında muhtarlarla toplantı yaptı, ardından Büyükşehir Belediyesince farklı noktalarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Program kapsamında ilk olarak Harmanlı Mahallesi'ndeki Çapraz Çay Deresi üzerinde yapımı planlanan köprü alanında incelemelerde bulunan Biba, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Biba, yeni köprünün bölgenin ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek şekilde inşa edileceğini ifade etti.

Bayramdere Mahallesi Yeniköy mevkisinde devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileme çalışmalarını da inceleyen Biba, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 218,5 milyon liralık yatırım kapsamında bölgede yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları da inşa edilecek. Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla yeni imar bölgesi ile Yeniköy'deki mevcut yerleşim alanlarının kanalizasyon hatları Bayramdere Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktarılacak. Yeni şebeke ve hatlarla bölgenin altyapı kapasitesi güçlenirken, Karacabey'in gelişimine de katkı sağlanacak."

İlçedeki yol çalışmalarını da inceleyen Biba, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca tamamlanan orman içi çevre yolu genişletme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Program kapsamında Karakoca Mahallesi'ndeki içme suyu sorununa yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: AA