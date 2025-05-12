Bursa Ata Türk Müziği Korosu'ndan Anneler Günü'ne Özel Konser
Bursa'da düzenlenen Anneler Günü özel konserinde Ata Türk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği'nden geniş bir repertuvarla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Gecede katılımcılar, söylenen eserlere alkışlarıyla eşlik etti.
Bursa Ata Türk Müziği Korosu Anneler Günü etkinlikleri nedeniyle düzenledikleri "Anneler Günü" özel konserine Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Gürsu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Remzi Çelikyay yönetti
Gecede sahne alan Ata Türk Müziği Korosu Türk Sanat Müziği'nden seçime eserlerinden oluşan geniş bir repertuara yer verdi.
Konserde söylenen şarkılara Bursalı müzik severler alkışları ile tempo tutarak eşlik etti.
Gecenin sonunda Ata Türk Müziği Korosu ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel