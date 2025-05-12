Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Bursa Ata Türk Müziği Korosu'ndan Anneler Günü'ne Özel Konser

Bursa Ata Türk Müziği Korosu'ndan Anneler Günü'ne Özel Konser
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen Anneler Günü özel konserinde Ata Türk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği'nden geniş bir repertuvarla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Gecede katılımcılar, söylenen eserlere alkışlarıyla eşlik etti.

Bursa Ata Türk Müziği Korosu Anneler Günü etkinlikleri nedeniyle düzenledikleri "Anneler Günü" özel konserine Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gürsu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Remzi Çelikyay yönetti

Gecede sahne alan Ata Türk Müziği Korosu Türk Sanat Müziği'nden seçime eserlerinden oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

Konserde söylenen şarkılara Bursalı müzik severler alkışları ile tempo tutarak eşlik etti.

Gecenin sonunda Ata Türk Müziği Korosu ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.