Haberler

Bursa'da "Zanzibarlı Aşık" oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Bulgaristan'ın 'Zanzibarlı Aşık' oyununun sahnelenmesiyle başladı. Oyun, Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Bulgaristan'ın "Zanzibarlı Aşık" oyunu perde açtı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, Eli Sagi tarafından kaleme alınan oyunu, Prof. Atanas Atanasov yönetti.

Oyunda aralarında Veselina Mihalkova, Stoyan Radev, Milena Kaneva, Simeon Lyutakov

ve Gabriela Boeva'nın da bulunduğu oyuncular performans sergiledi.

Gecenin sonunda oyuncu kadrosu ve yönetmen Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

