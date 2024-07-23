Büro Memur-Sen, Talepler İçin Ankara'ya Yürüyor

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Taleplerimiz İçin Bolu'dan Ankara'ya Yürüyoruz" etkinliğine Bolu Valiliğinin izin vermediği yönünde yazının taraflarına ulaştığını ancak kanuni haklarını kullanarak yürüyüşü yarın başlatacaklarını söyledi.

Yazgan, Büro Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, toplu sözleşme ikramiyesi, kamuda mülakatın kaldırılması ve büyükşehirlerde kamu görevlilerine kira yardımını da içeren bazı taleplerin yerine getirilmesi adına "Taleplerimiz İçin Bolu'dan Ankara'ya Yürüyoruz" etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Bu kapsamda yarın saat 11.00'de Bolu kent meydanında toplanıp basın açıklaması yapmayı planladıklarını dile getiren Yazgan, şöyle devam etti:

"Basın açıklamamızda Memur-Sen Konfederasyonumuza bağlı Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen bize destek veriyor. Bolu'dan Ankara'ya kamu çalışanlarımızın taleplerini getireceğiz. Ancak bugün Bolu Valiliğinden tarafımıza 'bu yürüyüşe izin verilmeyeceği' şeklinde bir yazı ulaştı. Hak arama mücadelesi demokratik hakkımızdır, engellenemez."

Yazgan, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na atıfta bulunarak, "2911 sayılı Kanun sendikalara izin almaksızın demokratik hakkını kullanma salahiyetini vermiştir. Bu hakkımızı yarın saat 11.00'de Bolu Valilik Meydanı'nda basın toplantısı yaparak ardından da Ankara'ya kadar gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüzü başlatarak kullanacağız." dedi.

Amaçlarının "meydan okumak değil demokratik haklarını kullanmak" olduğunu dile getiren Yazgan, "Bu anlamda Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç'tan beklentimiz kamu görevlileri adına gerçekleştireceğimiz eylemimizi zorlaştırmak değil kolaylaştırmasıdır." diye konuştu.