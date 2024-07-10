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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendika üyeleriyle bir araya geldi

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Konya'da sendika üyeleriyle bir araya gelerek, kamuda çalışan memurların servis hizmetlerinin kaldırılması nedeniyle aldıkları eylem planının son aşamasına geçtiklerini açıkladı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Konya'da sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Yazgan, Büro Memur-Sen 1 No'lu Şubede düzenlediği basın toplantısında, kamuda çalışan memurların servis hizmetlerinin kaldırılması nedeniyle aldıkları 4 aşamalı eylem planının son aşamasına geçtiklerini söyledi.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşlerine 24 Temmuz'da başlama kararı aldıklarını aktaran Yazgan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarının servis hizmetinden, yemek ücretinden tasarruf olmaz. Kamu çalışanlarından tasarruf olmaz, kamudan tasarruf olur. Kamudaki lüks harcamalara bakmak lazım, yapılacaksa buralardan yapılması lazım. Üç kuruşluk memurun servisinden tasarruf etmeyi beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Daha önceki eylem planlarından bir sonuç alamadığımız için 4. ve son aşamaya geçmek zorunda kaldık. Taleplerimizi hükümete ileteceğiz. Ankara'da kitlesel bir basın açıklamasıyla Türkiye genelinde toplamış olduğumuz dilekçelerimizi de ileterek taleplerimizi güçlü şekilde dile getireceğiz."

Yazgan, Bolu - Ankara yürüyüşünden bir sonuç alamamaları halinde yeniden bir değerlendirmeyle yeni bir eylem takvim planı yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Yazgan Sendika Konya Memur Politika Güncel Haberler

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