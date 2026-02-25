Büro Emekçileri Sendikası: "Yüksek Bürokratların Aracılık Edemediği Adil Bir Sınav Hakkı İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, "Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür. Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği/edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Büro Emekçiler Sendikası (BES), Yapı Yol Sen Genel Merkezi'nde "Kamudaki Mülakat Haksızlığı" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, devletin istihdam yaratması ile kamu hizmetlerinde görev almanın anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlarda, kamu hizmetlerinde ayrımcılık yapılamayacağının açıkça belirtildiğini ifade eden Avanaş, şunları söyledi:

"Anayasa'da ve yasalarda belirlenen bu temel ilkeye rağmen, iktıdar kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasındaki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak görmektedir. Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür."

"Mülakat sınavında torpile kayırmaya son verilmelidir"

Avanaş, bakanlıklarda gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından yapılan mülakat süreçlerinde, bakan yardımcıları ile milletvekillerinin "referans" adı altında sürece müdahil olduklarına ilişkin iddiaları hatırlattı. Söz konusu iddiaların en somut örneklerinden birinin 2023 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavlarında yaşandığını ileri süren Avanaş, şöyle devam etti:

"Buradan adalet bakanlığı bürokrasisini ve mülakat sınav komisyonlarını uyarıyoruz. 2023 yılında yaşanan ve başta yargı emekçileri olmak üzere, genel kamuoyunun vicdanını rahatsız edecek tutum ve davranışlardan uzak durun, sınav sonucunda kaybedenin kazanana saygı duyacağı bir sonucun ortaya çıkmasını sağlayın. Yargı adaleti ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaşması için kayda değer bir şey yapmayan Adalet Bakanlığı, yapılan bütün kurum güven araştırmalarında en alt sıralarda kendine yer bulmaktadır. Adalet Bakanlığı'nda binlerce yargı emekçisinin binbir emekle hazırlandığı görevde yükselme sınavında yazılı sınavı kazanan adayların girmeye hak kazandıkları mülakat sınavında torpile kayırmaya son verilmelidir."

"Kamusal görev ve unvanlar hiç kimsenin ve partinin mülkiyetinde değildir"

Büro Emekçileri Sendikası olarak mülakat uygulamasına karşı olduklarını vurgulayan Avanaş, "Bir kez daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz, kamusal görev ve unvanlar hiç kimsenin ve partinin mülkiyetinde değildir. Kamusal hizmet ve unvanlar toplumun ortak anayasal hakkıdır. Bu sınav ve mülakatların toplumun bütün kesimlerine açık ve eşit olması gerekmektedir. Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği, edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA