BURKİNA FASO - Yüzbaşı İbrahim Traore ilk kez halkın karşısına çıktı Güncel Haberler Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişini bekleyen vatandaşlar Askeri araçların geçişinden detaylar Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişi Traore'nin geçişi ve halkın destek sloganları atmasından detaylar BURKİNA FASO - Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından Yüzbaşı... Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişini bekleyen vatandaşlar Askeri araçların geçişinden detaylar Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişi Traore'nin geçişi ve halkın destek sloganları atmasından detaylar BURKİNA FASO - Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından Yüzbaşı İbrahim Traore, vatandaşların sevgi gösterileri ve destek sloganları eşliğinde televizyon binasına gitti. Güncel Kaynak: AA / Charles Dah Burkina Faso Eylül Güncel Haberler

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