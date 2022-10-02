BURKİNA FASO - Yüzbaşı İbrahim Traore ilk kez halkın karşısına çıktı
Güncel Haberler
Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişini bekleyen vatandaşlar Askeri araçların geçişinden detaylar Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişi Traore'nin geçişi ve halkın destek sloganları atmasından detaylar BURKİNA FASO - Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından Yüzbaşı...
Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişini bekleyen vatandaşlar
Askeri araçların geçişinden detaylar
Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişi
Traore'nin geçişi ve halkın destek sloganları atmasından detaylar BURKİNA FASO - Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından Yüzbaşı İbrahim Traore, vatandaşların sevgi gösterileri ve destek sloganları eşliğinde televizyon binasına gitti.
Kaynak: AA / Charles Dah - Güncel