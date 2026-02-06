Türk hekimlerin Burkina Faso'nun ilk böbrek naklini yaptığı Kone, Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor

Haberler

Burkina Faso tarihinde ilk kez böbrek nakli yapılan Awa Kone, Türk hekimlerine teşekkür ederek Türkiye'yi ziyaret etme arzusunu dile getirdi.

Türk hekimlerinin yaptığı ameliyatla, Burkina Faso'nun ilk böbrek nakli yapılan kişisi olarak kayıtlara geçen Awa Kone, Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Türkiye ile Burkina Faso'nun sağlık alanındaki işbirliği kapsamında Temmuz 2025'te Türkiye Organ Nakli Vakfı öncülüğünde Burkina Faso'ya gelen Türk hekimler, ülke tarihinin ilk böbrek nakli ameliyatına imza attı.

Burkina Faso'nun ilk böbrek nakli yapılan kişisi olarak kayıtlara geçen Awa Kone, naklin ardından sağlığına kavuştu. Kontroller için belirli aralıklarla hastaneye gelen 44 yaşındaki Kone, ikinci seri böbrek nakli ameliyatı için ülkede bulunan Türk sağlık ekiplerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kone, başkent Vagadugu'da yaşadığını ve muhasebeci olduğunu dile getirdi. Nakil öncesi kendini çok güçsüz hissettiğini, merdiven çıkmakta dahi zorlandığını anlatan Kone, sürekli nefes nefese kaldığını belirtti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından kendini çok daha iyi hissettiğini söyleyen Kone, şunları söyledi:

"Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Son derece yetkin cerrahlar tarafından naklim gerçekleştirildi. Türk halkına da müteşekkirim. Onların katkılarıyla Burkina Faso ve Türkiye arasında bu işbirliği başladı. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Benim operasyonum da çok başarılı geçtiği için en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Nakil öncesi Türkiye'ye dair genel bir bilgisinin olduğunu, Türk dizi ve filmlerini keyifle izlediğini anlatan Kone, "Nakilden sonra daha fazla ilgimi çekti ve Türkiye'ye dair bilgi edindim. Bir fırsat olursa Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyarım." dedi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
