Burkina Faso darbeyle iktidarı ele geçiren Traore'ye destek gösterisi Güncel Haberler Burkina Faso'da 30 Eylül'den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Burkina Faso'da 30 Eylül'den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yaptı. Açıklamanın ardından halk, başkent Vagadugu caddelerinde sevinç gösterileri yaptı. Gösteriler sırasında bazı vatandaşların Rusya bayrağı açtığı görüldü. Kaynak: AA / Güncel Burkina Faso Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burkina Faso darbeyle iktidarı ele geçiren Traore'ye destek gösterisi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.