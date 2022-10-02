Burkina Faso darbeyle iktidarı ele geçiren Traore'ye destek gösterisi
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Burkina Faso'da 30 Eylül'den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.
Burkina Faso'da 30 Eylül'den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yaptı. Açıklamanın ardından halk, başkent Vagadugu caddelerinde sevinç gösterileri yaptı. Gösteriler sırasında bazı vatandaşların Rusya bayrağı açtığı görüldü.
Kaynak: AA / Güncel