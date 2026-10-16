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Burka'da zeytin hasadı yapan aileye saldıran İsrailliler iki çocuk ve babalarını yaraladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Burka köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli aileye İsrailliler saldırdı. Darbedilen 8 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş ile 45 yaşındaki babaları yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre saldırı, hasat mevsiminde bölgede artan İsrailli saldırılarının bir parçası.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli aileye saldırarak iki çocuğu ve babalarını yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda bulunan Burka köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli aileye saldırdı.

Darbedilen 8 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş ile 45 yaşındaki babaları yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugün Ramallah'ın kuzeyindeki ve doğusundaki Turmusayya, Ebu Felah ve Burka beldelerinde de çiftçilere ve zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmıştı.

Bölgedeki sağlık ve insan hakları kaynakları söz konusu saldırılarda aralarında Amerikalı bir kadın gazetecinin de bulunduğu en az 7 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Filistin'de ekonomik bir faaliyetin ötesinde kültürel kimliğin bir parçası da olan zeytin hasadı mevsiminde, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor.

Ekim ayı boyunca süren hasat mevsiminde İsrailliler, Filistinlilerin arazilerine girmesini engelliyor, zeytin toplamalarına müsaade etmiyor ve Filistinliler ile onlara destek için bölgeye gelen aktivistlere saldırıyor.

İsrail ordusu da tansiyonun yükseldiği bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere destek vererek saldırılara katılıp Filistinlilerin arazilerine ulaşmasını engelliyor.

Kaynak: AA
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