Haberler

Burhanettin Duran, Neşet Ertaş'ı 13. Yılında Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk halk müziğinin önemli ustalarından Neşet Ertaş'ı vefatının 13. yılında sosyal medya hesabından andı ve onun eserlerinin unutulmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 13 yıl önce vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk halk müziğinin en önemli ustalarından, büyük halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı vefatının 13. yılında rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Onun eserlerinde hayat bulan sevda, gurbet, vefa ve hasret duyguları, bugün nesillerin ortak hafızasında ve gönüllerinde yaşamaya devam ediyor. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.