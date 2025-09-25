Burhanettin Duran, Neşet Ertaş'ı 13. Yılında Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 13 yıl önce vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk halk müziğinin en önemli ustalarından, büyük halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı vefatının 13. yılında rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Onun eserlerinde hayat bulan sevda, gurbet, vefa ve hasret duyguları, bugün nesillerin ortak hafızasında ve gönüllerinde yaşamaya devam ediyor. Mekanı cennet olsun."