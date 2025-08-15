Burhanettin Duran'dan Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ve AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, Next Sosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Sayın Ali Boğa ile AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Sayın Mertcan Öztürk'ün iki ayrı kazada vefat etmelerinden dolayı derin üzüntü duydum. Sayın Boğa'ya ve Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
500
