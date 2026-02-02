Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Alev Alatlı'nın vefatının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Alatlı'nın fikir insanı olarak cesaret ve sorumluluk taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazar, akademisyen ve fikir insanı Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Alev Alatlı fikirle cesareti, kelimeyle sorumluluğu yan yana taşıyan müstesna bir münevverdi. Kalemini konfor alanlarına değil, hakikatin zor sorularına yöneltti, milletimize sorumluluk bilinciyle hareket etti. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
