Burhanettin Bulut’tan YENİ Parti’nin resmi hesaplarına ilişkin açıklama

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, YENİ Parti'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarını açıklayarak, bunlar dışındaki hesaplara itibar edilmemesi yönünde uyarı yaptı.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, partisinin resmi sosyal medya adresleri, üyelik ve bağış konularına ilişkin açıklama yaptı. Bulut'un açıklamaları şöyle:

"YENİ Parti'mizi millet kurdu. Bundan sonra da büyütecek olan, geliştirecek olan, iktidara taşıyacak olan yine siz olacaksınız. Bu mücadelenin, bu yürüyüşün bir parçası olmak istiyorsanız tabii ki üye olmanız gerekiyor. Ancak bu konuda çokça kafa karışıklığı mevcut. Çokça sosyal medya hesapları açılmış durumda. Gerek bağışlar için gerekse yeni üyelik için tek bir web sayfamız var: "yeni-parti.org.tr" Bu bizim resmi web sayfamız. Bu sayfanın içerisinde resmi banka hesaplarımız da bulunmakta. Kısa sürede açılacak olan üyelikler de buradan olacak. Yani bu internet sitesi dışında başka bir sitemiz yok.

RESMİ HESAPLAR

Çokça hesap açıldığını biliyorum, çokça web sayfası, çokça sosyal medya hesapları. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Resmi sosyal medya hesaplarımız; X'te @yenipartiyiz, Instagram'da @yenipartiyiz, Facebook'ta 'YENİ Partiyiz Resmi' ve YouTube hesabımız da yine 'YENİ Partiyiz' diye geçiyor. Bunun dışında diğer sosyal medya hesaplarından destek talepleri, bağış talepleri gelirse mutlaka bunları bize bildirin ve bunları itibar etmeyin. Destek hesapları elbette olacaktır, geçmiş dönemde olduğu gibi ama bu destek hesapları resmi hesaplar değildir. YENİ Parti sizinle doğdu, sizinle büyüyecek ve iktidara yine sizinle birlikte yürüyecek. YENİ Partiyi hep birlikte büyütelim."

Kaynak: ANKA