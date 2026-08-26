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Bulut, Tutuklu YENİ Parti İl Başkanı Özalper'i Ziyaret Etti

Bulut, Tutuklu YENİ Parti İl Başkanı Özalper'i Ziyaret Etti
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i ziyaret etti. Bulut, Özalper'in moralinin yüksek olduğunu ve yol arkadaşlarına selam gönderdiğini açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i ziyaret etti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i ziyaret etti. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde hukuksuzca tutuklu bulunan YENİ Parti Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'i ziyaret ettim. İlksen Başkanım çok güçlü, morali yerinde. Bütün yol arkadaşlarımıza selamı var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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