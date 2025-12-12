Haberler

Vali Bilgihan: Uyuşturucu tacirlerine geçit vermemekte kararlıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermeyeceklerinin altını çizdi. 443 uyuşturucu olayı yaşanırken, suç oranlarında genel olarak bir azalma kaydedildi.

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile aylık asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Bilgihan, kentte bu yıl kişilere karşı 4 bin 13, mal varlığına karşı 970, millete ve devlete karşı 99, topluma karşı 800, takibi gerektiren 3 bin 868 olmak üzere toplam 10 bin 50 olayın meydana geldiğini söyledi.

Kentte meydana gelen tüm suçlarda geçen yılın 11 aylık dönemine oranla yüzde 1'lik azalış sağlandığını dile getiren Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Kişilere karşı suçlar kapsamında, cinsel saldırı olaylarında yüzde 35, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 11, kasten yaralama suçlarında yüzde 5, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 5, konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında yüzde 8 azalma sağlanmış, meydana gelen olayların tamamı aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı suçlarda otodan hırsızlık olaylarında yüzde 22, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 30, evden hırsızlık olaylarında yüzde 3, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 14 azalma sağlanmıştır. Meydana gelen olayların yüzde 92'si aydınlatılmıştır" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Vali Tülay Baydar Bilgihan, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ticareti suçundan 94, kullanmak ve diğer suçlardan 349 olmak üzere toplam 443 olay meydana gelmiş, gözaltına alınan 97 şüpheli tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kilo 134 gram skunk, 2 kilo 88 gram esrar, 2 kilo 69 gram bonzai, 460 gram metamfetamin, 46 gram eroin, 875 sentetik ecza, 32 ecstasy, 113 kök hint keneviri ele geçirildi. Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız."

Vali Bilgihan, 68 araca drift atmak suçundan toplam 3 milyon 15 bin 480 lira cezai işlem uygulanıp, araçların geçici olarak trafikten men edildiğini ve sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulduğunu belirtti. 605 araca yüksek ses, 283 araca abartı egzoz kullanımı, 284 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma ihlallerinden toplam 1.059 araca ve sürücüsüne 3 milyon 365 bin 337 lira ceza uygulandığına değinen Vali Tülay Baydar Bilgihan, cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısının önceki yıla göre yüzde 14 arttığını vurguladı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title