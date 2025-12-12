Vali Bilgihan: Uyuşturucu tacirlerine geçit vermemekte kararlıyız

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile aylık asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Bilgihan, kentte bu yıl kişilere karşı 4 bin 13, mal varlığına karşı 970, millete ve devlete karşı 99, topluma karşı 800, takibi gerektiren 3 bin 868 olmak üzere toplam 10 bin 50 olayın meydana geldiğini söyledi.

Kentte meydana gelen tüm suçlarda geçen yılın 11 aylık dönemine oranla yüzde 1'lik azalış sağlandığını dile getiren Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Kişilere karşı suçlar kapsamında, cinsel saldırı olaylarında yüzde 35, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 11, kasten yaralama suçlarında yüzde 5, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 5, konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında yüzde 8 azalma sağlanmış, meydana gelen olayların tamamı aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı suçlarda otodan hırsızlık olaylarında yüzde 22, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 30, evden hırsızlık olaylarında yüzde 3, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 14 azalma sağlanmıştır. Meydana gelen olayların yüzde 92'si aydınlatılmıştır" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Vali Tülay Baydar Bilgihan, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ticareti suçundan 94, kullanmak ve diğer suçlardan 349 olmak üzere toplam 443 olay meydana gelmiş, gözaltına alınan 97 şüpheli tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kilo 134 gram skunk, 2 kilo 88 gram esrar, 2 kilo 69 gram bonzai, 460 gram metamfetamin, 46 gram eroin, 875 sentetik ecza, 32 ecstasy, 113 kök hint keneviri ele geçirildi. Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız."

Vali Bilgihan, 68 araca drift atmak suçundan toplam 3 milyon 15 bin 480 lira cezai işlem uygulanıp, araçların geçici olarak trafikten men edildiğini ve sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulduğunu belirtti. 605 araca yüksek ses, 283 araca abartı egzoz kullanımı, 284 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma ihlallerinden toplam 1.059 araca ve sürücüsüne 3 milyon 365 bin 337 lira ceza uygulandığına değinen Vali Tülay Baydar Bilgihan, cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısının önceki yıla göre yüzde 14 arttığını vurguladı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,