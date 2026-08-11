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Vali'den Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

Vali'den Öğrencilere Sürpriz Ziyaret
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Bucak'ta Hacı Ömer Ağa Camisi'ndeki yaz Kur'an kursu öğrencileri, davet videosuyla Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyarete çağırdı. Vali, davete icabet ederek kursu ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya geldi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesinde faaliyet gösteren Hacı Ömer Ağa Camisi'ndeki Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Hacı Ömer Ağa Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, çektikleri videoyla Vali Bilgihan'ı kurslarına davet etti.

Videonun ardından Bilgihan, öğrencilerin davetine icabet ederek Hacı Ömer Ağa Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, kursta öğrendikleri bilgilerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaştıkları videonun bu kadar yoğun ilgi göreceğini düşünmediklerini belirten öğrenci Yaşar Buğra Çopur, kendilerini ziyaret eden Vali Bilgihan'a teşekkür etti.

Hacı Ömer Ağa Camisi İmam Hatibi İbrahim Toprak da Vali Bilgihan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Etkinlik, öğrencilere lahmacun, ayran ve dondurma ikramının ardından sona erdi.

Vali Bilgihan'a ziyaretinde, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Emniyet Müdürü Nail Çelik, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İlçe Müftüsü Osman Demirel ve Karayvatlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ergit de eşlik etti.

Kaynak: AA
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