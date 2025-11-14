Burdur Valisi Bilgihan Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılığını vurguladı

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile aylık asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Bilgihan, konuşmasının başında vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet diledi. Bu yılın 10 aylık dönemindeki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi veren Vali Bilgihan, "Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız. 2025 yılı içerisinde uyuşturucu ticareti suçundan 73, kullanmak ve diğer suçlardan 329 olmak üzere toplam 402 olay meydana gelmiş, gözaltına alınan 89 şüpheli tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kilo 134 gram skunk, 1 kilo 878 gram esrar, 1 kilo 949 gram bonzai, 426 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 874 sentetik ecza, 32 ecstasy, 113 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir" dedi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla her ay düzenli olarak Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının yapıldığını aktaran Vali Bilgihan, "Tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde, vaka bazlı değerlendirme suretiyle etkin ve kararlı bir mücadele hedefi doğrultusunda gerekli adımlar atılmakta ve takibi yapılmaktadır. Yine aynı doğrultuda uyuşturucuyla mücadelede halkı bilinçlendirmeyi ve uyuşturucu suçlarına seri müdahaleyi amaçlayan İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan UYUMA programının vatandaşlarımız tarafından mobil cihazlara indirilerek kullanılmasının, uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşlarımızla devlet kurumlarımızın iş birliği içerisinde hareket etmesini ve neticeten etkin mücadeleyi getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Vali Bilgihan, 2025 yılının 10 ayında kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında cinsel saldırı olaylarında yüzde 32, kişilerin huzur ve sükünunu bozma olaylarında yüzde 12, kasten yaralama suçlarında yüzde 5 azalma sağlandığını, olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını aktardı. Vali Bilgihan, mal varlığına karşı suçlarda otodan hırsızlık olaylarında yüzde 33, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 22, evden hırsızlık olaylarında yüzde 14, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 18 azalma sağlandığını ve meydana gelen olayların yüzde 91'inin de aydınlatıldığını belirtti.

4928 SAHİPSİZ HAYVAN TOPLATILDI

İl genelinde 4 hayvan barınağı bulunduğunu belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde, İl Özel İdaremize ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz ile Burdur, Bucak ve Tefenni belediyelerine bağlı toplam 4 barınakta ve mobil kısırlaştırma aracıyla 79 personelle hizmet verilmektedir. Sahipsiz hayvan toplama çalışmalarında, 18 araç ve 35 personel, il genelinde aktif görev yapmaktadır. İlimiz genelinde 4 bin 928 sahipsiz hayvan toplanmıştır. Her gün belirlenen ekiplerle saha taraması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar ve talepler doğrultusunda toplama faaliyetleri sürdürülmektedir. Hayvan popülasyonun olduğu bölgelerde de ilgili belediyelerimiz ve destek ekiplerince toplama çalışmaları yürütülmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar bütün birimlerimizce kararlılıkla sürdürülecektir."