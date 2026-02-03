Haberler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Dalgar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti. Dalgar, özellikle Gazze'deki insanlık dramına değinen karelerin etkileyici olduğunu belirtti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dalgar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Dalgar, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" fotoğraflarına oy veren Dalgar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" adlı fotoğraflarını oyladı.

Dalgar, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken karar vermekte zorlandığını belirten Dalgar, "Öne çıkan kareler daha çok Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili fotoğraflar. İnsanın içini acıtan ve yaşanan dramı çok güzel ifade etmiş fotoğraflar vardı. Bu fotoğrafları çeken muhabirlerin sadece kameradan baktığı noktanın ötesinde sanki o meseleye bakışını, kalbinde hissettiklerini de yansıttığını fark ettim. Bütün muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

