Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.23 km olarak açıklandı.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.1 olarak geçerken, sarsıntı başta Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ

Afad'ın Burdur'un Yeşilova ilçesindeki deprem ilişkin yaptığı paylaşım ise şu şekilde;