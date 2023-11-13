Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.23 km olarak açıklandı.
SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.1 olarak geçerken, sarsıntı başta Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
AFAD "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ
Afad'ın Burdur'un Yeşilova ilçesindeki deprem ilişkin yaptığı paylaşım ise şu şekilde;