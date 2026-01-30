Haberler

Burdur İl Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 2025 yılının etkileyici fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurt, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" karesini seçen Kurt, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını tercih etti.

Kurt, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Kurt, Anadolu Ajansının yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
