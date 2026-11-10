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Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 11. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

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Burdur Gölhisar'da motosiklet kazasında 11. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı ve park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada 11. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Beraberindeki 16 yaşındaki B.E. yaralanarak Gölhisar Devlet Hastanesi'nden Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada, 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak (16) hayatını kaybetti, beraberindeki B.E. (16) ise yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde, dün akşamüzeri meydana gelen kazada, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak yönetimindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, G.C. yönetimindeki 15 AEF 06 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet yakındaki bir evin bahçesinde park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrollerde, motosikletin sürücüsü Kerim Oymak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan beraberindeki B.E. (16) ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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