Burdur'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Melek Akgün, Sedat Akgün, oğulları Kuzey Akgün ve İfakat Aydın, memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölenlerden Melek (45) ve Sedat Akgün (41) çifti ile oğulları Kuzey Akgün (10) ve Melek Akgün'ün annesi İfakat Aydın (69) memleketleri Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada; Melek Akgün, Sedat Akgün, Kuzey Akgün, İfakat Aydın, Cumali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ hayatını kaybetti. Yaralılar; Azra Akgün, Melike Akgün, Meryem Küçük, Zeynep Süzer ile Rabia Akdağ kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yarılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİLİK AİLE KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanasıyla Melek Akgün, eşi Sedat Akgün oğulları Kuzey Akgün ile Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın, memleketleri Kocaeli'nin Çayırova ilçesine getirildi. Akse Mahallesi Akse Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

