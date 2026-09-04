AFAD'dan Uçurumda Mahsur Kalan Oğlaklara Kurtarma Operasyonu
BURDUR'un Altınyayla ilçesinde dağda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
BURDUR'un Altınyayla ilçesinde dağda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altınyayla'da bulunan 1759 rakımlı Koçaş Dağı'nda 6 oğlağın 3 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Dağa çıkan ekipler yaklaşık 45 metrelik uçurumdaki 6 oğlağı 4 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı