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Burdur'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi hafif yaralandı

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Burdur'da Ankara-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, önünde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yolcular başka otobüslere aktarıldı, polis soruşturma başlattı.

Burdur'da yolcu otobüsünün önünde seyreden TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Burdur- Ankara yolunun Kışla Mahallesi yakınlarında saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, K.K. yönetimindeki Ankara- Antalya seferini yapan 03 TR 0330 plakalı yolcu otobüsü, Burdur kent merkezine seyir halindeyken önünde aynı yöne giden İ.Y. yönetimindeki 51 ADA 884 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan H.A. ve A.K. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yolcular başka otobüslere aktarılarak yoluna devam etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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