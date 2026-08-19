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Burdur'da Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Salda'da Sona Erdi

Burdur'da Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Salda'da Sona Erdi
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Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın ikinci günü Burdur'da yapıldı. 275 sporcu, 80,4 ve 66,8 kilometrelik parkurlarda Salda Gölü'ne kadar yarıştı. Dereceye girenlere ödülleri verildi; Vali Bilgihan, Salda'nın sporla anılmasından memnuniyet duydu.

Burdur'da Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası ikinci gününde devam etti.

Burdur Valiliğinin desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin farklı illerinden 431 sporcunun katılımıyla 13 kategoride 3 etapta gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun ikinci gününde yol yarışları düzenlendi. Yarışmacılar, 80,4 kilometre ile 66,8 kilometre olmak üzere iki farklı mesafede bisiklet sürdü.

Burdur Millet Bahçesi'nde başlayan yarışma, Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesinde tamamlandı. Burada düzenlenen ödül töreniyle farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikler sayesinde Salda Gölü'nün spor etkinlikleriyle konuşulduğunu söyledi.

Organizasyonun ikinci gününde 275 yarışmacının olduğunu belirten Bilgihan, "Bu güzel havada Salda'nın atmosferini sporun birleştirici ruhuyla yaşıyoruz. Salda'nın sporla, bilimle, çevre hassasiyetiyle konuşulmasına devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aylarda da başka etkinliklerle yine Salda'yı konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, müsabakaların iyi geçtiğini, güvenlik önlemlerinin iyi olduğunu dile getirdi.

Salda Gölü'nün çevresinde doğayla bisiklet sporunun birlikte olmasının güzel olduğunu vurgulayan Okur, "Parkur çok güzeldi. Sporcularımız da keyif aldı, bizler de keyif aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yarışmacılardan, master 45-54 yaş kategorisinde birinci olan Ataman Şekerci, Salda Gölü ve çevresinde yarıştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

55 yaş üzeri kategoride birinci gelen Mutlu Erçevik ise aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarış direktörü olarak görev yaptığını, parkur çalışmaları için bundan sonraki yıllarda Burdur'daki güzellikleri değerlendirebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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