Burdur'da Minibüs ve Beton Mikseri Çarpıştı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sera işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Kazayı gören Tanju Duran, hayatını kaybedenlerin Kocaliler Mahallesi'nden olduğunu belirterek, "Kocaliler'de kendi köylülerim hayatını kaybedenler. Sera işçileriydi. İş çıkışı burada talihsiz kaza olmuş. Evlerine giderken mesaiden çıkmışlardı. Bu iki şeritli yolda, bulvar tarafından hızlı geldiği belirtilen TIR muhtemelen kayarak minibüsle çarpıştı" dedi.

Burdur Valiliği'nden kazaya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde minibüs ile beton mikserinin karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
