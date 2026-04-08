Burdur Valiliği: "Bucak İlçesinde Yaşanan Trafik Kazası Sonucu Yedi Vatandaşımız Hayatını Kaybetmiş, Üç Vatandaşımız Yaralanmıştır"

(ANKARA) - Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Burdur'un Bucak ilçesi Karaöz mevkiinde bir minibüs ile bir tırın karıştığı trafik kazası sonucu yedi vatandaşın yaşamını yitirdiği, üç vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Burdur Valiliği'nden Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkiinde minibüs ile tırın karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre yedi vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA