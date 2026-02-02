Kayak merkezine giderken, kazada hayatlarını kaybetmişler

BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında dün iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 7 kişiden Cuma Ali Süzer, annesi Nevin Süzer ve arkadaşı Hasan Akdağ'ın aileleriyle birlikte Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne kar görüp eğlenmek amacıyla gitmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde ikamet eden Nevin Süzer, çocukları Zeynep Süzer ve Cuma Ali Süzer ile komşuları Meryem Küçük, çocukları Hasan Akdağ ve Rabia Akdağ dün eğlenmek amacıyla Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne gitmek üzere 07 BNE 490 plakalı otomobille yola çıktı. Cuma Ali Süzer'in kullandığı otomobil Antalya- Isparta kara yolunun Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında saat 11.00 sıralarında karşı yönden gelen 34 FF 2118 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Cuma Ali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ ile diğer otomobildekilerden Melek Akgün, Sedat Akgün, Kuzey Akgün, İfakat Aydın hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan Azra Akgün, Melike Akgün, Meryem Küçük, Zeynep Süzer ile Rabia Akdağ ise yaralandı.

'2 OCAĞIMIZ SÖNDÜ'

Kazada hayatını kaybedenlerin acı haberi, yaşadıkları Serik Akçaalan Mahallesi'nde büyük üzüntüyle karşılandı. Akçaalan Mahalle Muhtarı Soner Taşar, "Burdur'da meydana gelen trafik kazasında mahallemizden 3 canımızı kaybettik. 2 ocağımız söndü. Annesi ve oğlu, bir de arkadaşımız vefat etti. Bir annemiz de yoğun bakımda şu anda. En azından annesinden mutlu bir haber gelmesini bekliyoruz. Bu hava şartlarında vatandaşlarımız yolculuk esnasında daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Isparta'nın Davraz ilçesine kar için gidiyorlarmış. Takdiriilahi. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Nevin Süzer'in yeğeni Ahmet Aysan da "Kazada halam ve oğlu vefat etti. Geçen yıl da halamın büyük oğlu vefat emişti. Bir yıl sonra ikinci acıyı yaşadık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

'SON ANDA VAZGEÇTİK'

Süzer ailesiyle birlikte aynı geziye gitmekten son anda vazgeçtiklerini dile getiren Ali Deveci ise "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ve ailemizi kaybettik. Bu geziye birlikte gidecektik ancak biz geçtiğimiz hafta içinde gidip geldiğimiz için eşimle görüştük, 'Yeni gidip geldik tekrar gitmeyelim' dedik. Son anda gitmekten vazgeçtik. Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Diğer yandan, Cuma Ali Süzer ve Nevin Süzer'in cenazesinin Serik'te toprağa verileceği öğrenildi.