Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü 1 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yavuz Yıldırım (63) idaresindeki 48 AUJ 889 plakalı hafif ticari araç, Karapınar köyünde Serkan D. (24) yönetimindeki 06 BJU 192 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel
