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Burdur'da Teke Yöresi 9. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri Fuarı'nda Güzellik Yarışması Düzenlendi

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Burdur'da Teke Yöresi 9. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 'Honamlı Teke ve Merinos Koç Güzellik Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye giren hayvanlar ödüllendirildi ve bir kuzu LÖSEV'e bağışlanmak üzere açık artırmada 108 bin liraya satıldı.

Burdur'da Teke Yöresi 9. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri Fuarı kapsamında "Honamlı Teke ve Merinos Koç Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda yetiştiricinin hayvanlarıyla katıldı geleneksel yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, ırk özellikleri, boynuz yapısı gibi kriterlerine göre seçimlerini yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en güzel Honamlı tekesi yarışmasında yetiştirici Yusuf Sarıca'nın tekesi birinci, Kezban Kabaş'ın tekesi ikinci, Reşat Çelik'in tekesi üçüncü oldu.

En güzel Merinos koç kategorisinde Kamil Akyol'un koçu birinci, Halil Savaş'ın koçu ikinci ve Oktay Kurtuluş'un koçu üçüncü oldu.

Yarışmada Honamlı tekesi birinci olan yetiştirici Yusuf Sarıca, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve gelecek yıllarda da tekrar yarışmaya katılacağını söyledi.

Koçu birinci olan Kamil Akyol da hayvanlarını damızlık için yetiştirdiğini belirterek "Fethiye, Antalya, Afyon, İzmir ve Balıkesir'e damızlık yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince hayvanlarımızı iyi yetiştirip, satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada tekesi ikinci olan Kezban Kabaş da eşiyle birlikte yetiştiricilik yaptıklarını, doğduğundan beri hayvanların içinde olduğunu dile getirerek "Amacımız birinci olmak ya da olmamak değil. Bu duyguyu ve heyecanı yaşamak için katıldık" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Burdur Valisi Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve protokol üyeleri verdi.

Yarışmanın sonunda geliri LÖSEV'e bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılan kuzu 108 bin liraya satıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güzellik Yarışması Teke Yöresi Merinos Burdur Eğitim Güncel Haberler

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