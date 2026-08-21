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Tefenni'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tefenni'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nehir Altın (18) idaresindeki 15 AAG 196 plakalı motosiklet, Tefenni-Karamanlı kara yolunda F.A. (26) yönetimindeki 54 APG 607 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yaralı olarak Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Altın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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