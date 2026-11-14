Burdur'da otomobil traktörle çarpışıp ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı

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BURDUR'da traktörle çarpışan otomobilin ters döndüğü kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Burdur merkez Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mehmet T. yönetimindeki 15 NP 757 plakalı otomobil ile Emin T. yönetimindeki 15 DT 637 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters dönerek durdu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta kontrol edilen otomobil sürücüsü hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı