Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

BURDUR'un Söğüt Beldesi yakınlarında devrilen yolcu otobüsünde 12 kişi yaralandı.

İstanbul-Antalya seferini yapan T.A. yönetimindeki 45 YK 653 plakalı yolcu otobüsü, gizli buzlanma nedeniyle Burdur-Fethiye kara yolu Söğüt Çevre Yolu'nda devrildi. Kazada yolculardan 12'si yaralandı. Yaralılardan 3'ü Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, 9'u Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.