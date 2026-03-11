Kazada yaralanan üniversiteli Bartu, yaşam savaşını kaybetti

ORGANLARIYLA UMUT OLDU

Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Bartu Efe Zengin'in organları bağışlandı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde özel ekip tarafından yapılan ameliyatla Bartu Efe Zengin'in kalbi ve böbreklerinden biri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, diğer böbreği ve karaciğeri ise Antalya'daki özel bir hastanede uygun hastalara nakledilmek üzere alındı. Zengin'in kornealarının da SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde nakledileceği belirtildi. Bağışlanan organlar özel muhafazalar içerisine konularak, ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

OPERASYON SONRASI AÇIKLAMA

Ameliyatı gerçekleştiren ekip operasyon sonrası gazetecilere açıklama yaptı. SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Birim Sorumlusu Dr. İsa Sözen, "Bugün Bartu Efe kardeşimizin ailesi hem duyarlı hem fedakarca bir kararla 5 hastamıza umut, 2 hastamıza dünya güzelliklerini görmesi için bir umut kaynağı oldu. Bu konuda Antalya'dan doktor arkadaşlar geldi, ilgili organları donörümüzden aldılar nakil için çeşitli hastanelere organlar taşınacak" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Dr. Ali Avanaz, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizde çok sayıda organ nakli bekleyen hastamız var. Bu bağış sayesinde inşallah birçok hastamız sağlığına kavuşmak için umutla bekleyecek. Organlarımızı çıkardık şimdi inşallah nakletmeye gidiyoruz" diye konuştu.

'ORGAN BAĞIŞI MEDENİ TOPLUMLARIN İŞİDİR'

SDÜ Hastanesi Müdürü ve Organ Nakli Birim sorumlularından Mehmet Zeki Er, salı sabahı ailenin organ bağışıyla ilgili prosedürü başlattığını, 40 saatlik koşturmacanın ardından bugün operasyonun tamamlandığını ve Bartu Efe Zengin'in organlarıyla hastalara umut olduğunu anlattı. Mehmet Zeki Er, "Bartu Efe'nin ailesi aldığı bu kararla insanlara yeniden yaşama umudu verdi. Organ bağışı medeni toplumların işidir. O açıdan organ bağışı meselesine herkesin destek vermesini ve özen göstermesini isterim" dedi.

Öte yandan Bartu Efe Zengin'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burdur'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

