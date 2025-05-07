Burdur'da Nisan Ayında 901 Olay Meydana Geldi

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, nisan ayında 901 olay meydana geldiğini söyledi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile aylık asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl genelinde nisan ayı içerisinde toplam 901 olay meydana geldiğini söyleyen Vali Bilgihan, emniyet ve jandarma ekiplerinin vatandaşın huzur ve güvenliği için özveriyle çalıştığını aktardı. Nisanda kişilere karşı 236 olay meydana geldiğini belirten Vali Bilgihan, "2024 yılına kıyasla cinsel taciz olaylarında yüzde 75, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 1 oranında azalma sağlanmış ve meydana gelen olayların tamamı aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı 34 olay meydana gelmiş, özellikle otodan hırsızlık olaylarında Nisan 2024 ayına oranla yüzde 100 azalma sağlanmıştır. 2025 yılı Nisan ayı içerisinde ifadeye yönelik 145 şahıs yakalanarak işlem yapılmış, hapis cezasına yönelik aranan 70 şahıs tutuklanmış toplamda 215 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 49 OLAY, 18 TUTUKLAMA

Vali Baydar Bilgihan, "Nisan ayında uyuşturucuya yönelik 49 ayrı olayda 46 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 357 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 5,5 gram skunk, 2 gram esrar ve 25 sentetik ecza ele geçirildi" diye konuştu.Vali Baydar Bilgihan nisanda 111 bin 748 araç ve sürücüsünün denetlendiğini, 6 bin 888'ine idari para cezası uygulandığını da belirtti.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,