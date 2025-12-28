Haberler

Burdur'da kereste fabrikasından takoz hırsızlığı

Güncelleme:
Burdur'da maskeli iki kişiye ait motosikletle kereste fabrikasından 18 takoz çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Fabrika sahibi İbrahim Yılmaz, uzun yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti.

BURDUR'da kimliği belirsiz iki kişi, kereste fabrikasınının dışında bulunan 18 takozu motosiklete yükleyip çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur merkez Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasına dün saat 21.30 sıralarında motosikletle gelen maskeli iki kişi, fabrikanın dışında bulunan ve iş makineleri için kullanılan takozlardan 18'ini motosiklete yükleyip çaldı. Sabah iş yerine gelip, fabrika dışında bulunan takozların eksildiğini gören iş yeri sahibi İbrahim Yılmaz, güvenlik kamerasını incelediğinde kimliği belirsiz iki kişinin motosikletle gelerek, takozları yükleyip çaldığını gördü. Yılmaz'ın polise şikayeti sonrasında soruşturma başlatıldı.

Kereste fabrikasının sahibi İbrahim Yılmaz, "Uzun yıllardır burada faaliyet gösteriyorum. Şu ana kadar böyle bir olayla karşılaşmamıştım. Dün gece motosikletle iş yerimize gelen maskeli iki kişi, iş makineleri TIR'lara yüklendiğinde kullanılan takozlardan 18'ini alıp gitmiş. İhtiyacımız var deseler ücretsiz verirdik ama onlar çalmayı tercih etmişler" dedi. Güvenlik kamerasına yasıyan görüntülerde iki kişinin motosikletle iş yerine gelişi, takozları motosiklete yüklemeleri ve ayrılmaları yer aldı.

