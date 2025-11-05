Haberler

Burdur'da Kaza Sonrası Kavga: Polis Müdahale Etti

Burdur'da Kaza Sonrası Kavga: Polis Müdahale Etti
Güncelleme:
Burdur'da bir otomobil ile cipin çarpışmasının ardından taraflar arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavga yaşandı. Olay yerine intikal eden polis, duruma müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Kavga sırasında başına darbe alan bir kişiye ambulans müdahale etti.

BURDUR'da hasarlı kazanın ardından taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafları polis ve çevredekiler güçlükle yatıştırdı.

İstasyon Caddesi Kavşağı'nda önceki akşam otomobil ile cip çarpıştı. Kazada savrulan otomobil, bölgede sabit bekleme görevi yapan trafik ekip otosuna çarptı. Ekip otosunun zarar gördüğü kazada, otomobil ve cipte büyük hasar oluştu. Polis ekipleri, olayla ilgili işlemleri yaptığı sırada kazaya karışan taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine vuran tarafları polis ve çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. Kavga sırasında başına aldığı darbeyle yaralanan kişiye ambulansta müdahale edildi. Kavganın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
