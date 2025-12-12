Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evin dışında bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.
Yusufça Beldesi'nde Metin Y.'ye (45) ait evin dışında bulunan kalorifer kazanı patladı.
Patlama sonucu evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel