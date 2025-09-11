Burdur'da Kadın Kooperatifi, Sagalassos Antik Kenti'ne İstihdam Sağlıyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan ve Roma döneminin en görkemli şehirlerinden biri olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti yakınında kurulan kadın kooperatifi, yörede yaşayan kadınlara istihdam sağladı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Ağlasun El Emekleri Kadın Girişimi Üretim ve Satış Kooperatifi, hem kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmasına hem de üretimin turizmle buluşmasına olanak veriyor.

Sagalassos Antik Kenti'ne giden yolda üretim ve satış noktası bulunan kooperatifte 16 kursiyer bulunuyor, 7 kadın ise aktif olarak üretime katılıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken kooperatifte kadınlar, keçeden tablolar, bebekler, Sagalassos temalı çantalar, süs eşyaları, çömlek ürünleri hazırlıyor. Ayrıca kadınların kendi hazırladığı salça, gül ürünleri ve tarhanalar da satışa sunuluyor.

"Antik kente ziyareti 12 aya yaymak istiyoruz"

Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, AA muhabirine, daha önce kadınların tarım sektöründe farklı şehirlere gidip çalıştıklarını, bu nedenle kadınlara iş imkanı sunmak için kooperatifi kurduklarını söyledi.

Sagalassos Antik Kenti'ne gelen ziyaretçilerin kooperatife uğramadan geçmediklerine işaret eden Ulusoy, "Sagalassos Antik Kenti'ni gezen buraya da uğruyor. Yöresel olarak beğendiği bir şey olunca alışverişini de yapıyor. Tabii ziyaretçi yoğunluğu sezonluk oluyor. Biz, antik kente ziyaretlerin 12 aya yayılması için çalışıyoruz. Sagalassos yolunda da gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Ziyaretçiyi artırmak için de altyapı olarak dinlenecek, konaklayacak yerleri zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınmaya kadın eli değdi

Usta Öğretici Rukiye Kantekin de keçe sanatları alanında 2021 yılında ilçede kurs açtıklarını, üç dönem kursiyer yetiştirdiklerini ifade etti.

Çalışmak isteyen 12 kursiyerle belediyenin de desteğini alarak iş yeri kurduklarını aktaran Kantekin, şöyle konuştu:

"Burada Sagalassos'un ve Ağlasun ilçesinin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Kadınlarımıza istihdam sağlama hedefine ulaştık. Gün geçtikçe daha da güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Bu yolda ilerlemek için de gerçekten çaba sarf ediyoruz. Kooperatife gelenlerden olumlu geri dönüşler aldıkça motivasyonumuz artıyor. Sagalassos Antik Kenti eteklerine yerleşmiş olan kooperatifimiz, kırsaldaki kadınların neler başarabildiğini gösteren güzel bir örnek oldu. Biz sadece hayvancılık ve tarımda değil, turizmde ve diğer sektörlerde de her şekilde yer alabileceğimizi göstermiş olduk."

Kooperatifte çalışan Gözde Uğur ise önceden hayvancılık ve tarımla uğraştığını belirterek, "Yapabildiklerimizden çok memnunum. Sürekli ilerleme katediyoruz. Yaptığımız eşyalar satılınca beğenildiğini düşünerek daha çok memnun oluyoruz, azmimiz artıyor. Burada başardıkça insanın kendine olan güveni artıyor." diye konuştu.