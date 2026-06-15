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Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü kutlandı

Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü kutlandı
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Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, ekipman sergisi ve ödül töreni yapıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, teşkilatın Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için önemli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okudu.

Kutlamada, kurulan stantlarda jandarma ekipmanları sergilendi ve farklı kategorilerdeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Jandarma Komutanı Balcı, törende yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Balcı, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini kazandığını ifade etti.

Programın sonunda jandarma araçlarıyla kortej yapıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak
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