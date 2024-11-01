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Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

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Burdur'da Hüseyin Mete silah alışverişi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ramazan Uçar tarafından eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş edilerek öldürüldü. Olay anına ilişkin görüntü kan dondururken, Uçar'ın cinayet öncesi yaptığı "Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser" yazılı paylaşımı dikkat çekti.

Burdur'da, Hüseyin Mete'nin (42) aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ramazan Uçar'ın, Hüseyin Mete'yi bir kadınla sohbet ederken, biri sırt kısmına olmak üzere 7 el ateş edip öldürdüğü görüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

POLİS TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü, Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi.

"MERMİ DE KÜÇÜKTÜR AMA NEFES KESER"

Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser" yazılı paylaşımı dikkat çekti.

TABANCAYI BELİNDEN ÇIKARIP 7 KEZ ATEŞ ETTİ

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Ramazan Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Hüseyin Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra da hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp kendilerini korumaya çalıştıkları görüntülerde yer aldı.

Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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