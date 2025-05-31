Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 8 Tutuklama, 6 Kadın Koruma Altında

Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 8 Tutuklama, 6 Kadın Koruma Altında
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı. Operasyonda çeşitli suç unsurları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gölhisar'da faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçunun işlendiğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, suça konu belgeler, çok sayıda dijital materyal, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve bir bıçak ile farklı kişilere ait kredi kartları, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, ziynet eşyası, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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