Haberler

Burdur Belediyesi temsili "Çocuk Meclisi" toplandı

Burdur Belediyesi temsili 'Çocuk Meclisi' toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Burdur Belediye Meclisi'nde, 40 öğrenci temsili meclis toplantısında yer aldı. Öğrenciler, Burdur Belediye Başkanı'na projeleri ve talepleri hakkında soru yöneltti.

Burdur Belediyesi temsili "Çocuk Meclisi" toplandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Burdur Belediye Meclisi'nde çocukların katılımıyla temsili meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet ve Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 40 öğrenci, belediye meclisinde koltuklara oturdu.

Meclis oturumunda öğrenciler Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e merak ettikleri soruları yöneltti, kentte yapılmasını istedikleri projeler ve taleplerini dile getirdi.

Meclis sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ercengiz, çocuklarla birlikte sembolik meclis toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocukların mecliste olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ercengiz, "Amacımız, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hatırlatmak ve o günden itibaren egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini çocuklarımıza anlatmaktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hem çocuklarımıza hem de dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde onlarla birlikte olmak bizler için son derece mutluluk vericiydi." dedi.

Kaynak: AA / Hale Pak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

